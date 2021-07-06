Известный российский генетик Балановский погиб, спасая детей

Известный генетик, заведующий лабораторией геномной географии Института общей генетики имени Вавилова РАН Олег Балановский утонул в Костромской области, спасая своих детей. Об этом сообщила коллега ученого, завлабораторией анализа генома института Светлана Боринская.

«Вчера погиб Олег Балановский. Во время купания на реке спас детей, но самому выплыть сил уже не хватило», — написала Боринская на своей странице в Facebook.

Боринская подчеркнула, что Балановский был талантливым, ярким ученым, и назвала его гибель «огромной потерей».

Олег Балановский известен своими работами в области геногеографии, исследовании популяций, истории миграций и формирования народов. Кроме того, ученый принимал участие в геногеографических исследованиях для криминалистики, проводил научно-популярные лекции и вел просветительскую работу. Научные статьи Балановского публиковались в том числе в престижных международных изданиях Science и Nature.

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ФОТО: pixabay.com
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