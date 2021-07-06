Известный российский генетик Балановский погиб, спасая детей

«Вчера погиб Олег Балановский. Во время купания на реке спас детей, но самому выплыть сил уже не хватило», — написала Боринская на своей странице в Facebook.

Боринская подчеркнула, что Балановский был талантливым, ярким ученым, и назвала его гибель «огромной потерей».

Олег Балановский известен своими работами в области геногеографии, исследовании популяций, истории миграций и формирования народов. Кроме того, ученый принимал участие в геногеографических исследованиях для криминалистики, проводил научно-популярные лекции и вел просветительскую работу. Научные статьи Балановского публиковались в том числе в престижных международных изданиях Science и Nature.

