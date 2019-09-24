Известный художник даст бесплатный мастер-класс детям Подмосковья

Известный художник Николай Давыдов в конце сентября проведет мастер-класс для детей, учащихся в художественных школах Московской области. Об этом сообщает сайт «Подмосковье сегодня».

Мастер-класс пройдет в здании Московской областной Думы в рамках ряда мероприятий, посвященных юбилею региона. Также в это время будет открыта выставка Давыдова «Золотое Подмосковье». Художник призывает своих коллег присоединиться к флешмобу и провести бесплатные уроки живописи в остальных городах области.

Николай Давыдов – заслуженный художник РФ, член-корреспондент Российской академии художеств, обладатель множества наград. Организовал более 40 личных выставок.



