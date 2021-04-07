Известные спортсмены выступят в рамках Весеннего фестиваля спорта на ВДНХ

Двукратный призер Олимпийских игр, семикратная чемпионка Европы и двукратная чемпионка мира фигуристка Ирина Слуцкая выступит 10 апреля в Доме культуры ВДНХ в рамках Весеннего фестиваля спорта, сообщает пресс-служба департамента спорта Москвы.

В сообщении уточняется, что суперзвезда фигурного катания расскажет о начале своёй карьеры, трудностях и неудачах, а также о том, как правильно привить ребёнку любовь к этому непростому виду спорта и правильном выборе школы. Лекция «Фигурное катание как смысл жизни. Как начать свой путь в этом виде спорта и к чему быть готовым» начнётся в 16:00.

В 18:30 перед гостями фестиваля выступит амбассадор серии российских стартов по триатлону Ironstar и неоднократная участница международных соревнований Ironman, журналист и блогер Александра Воскресенская. В рамках лекции «Триатлон сегодня. Поверь в себя и найди друзей» она расскажет о том, как начать заниматься этим видом спорта «три в одном», какие перспективы открывает триатлон для здоровья и физической формы.

В столичном департаменте спорта отметили, что Весенний фестиваль спорта на ВДНХ продлится до 22 мая 2021 года. В рамках мероприятия жители и гости Москвы могут посещать лекции и мастер-классы от известных российских спортсменов. Для этого нужно зарегистрироваться на сайте Timepad и прийти на нужное событие. Гостям напоминают, что для соблюдения социальной дистанции количество мест будет ограничено. При этом лекции также появятся на YouTube-канале «Московского спорта».

