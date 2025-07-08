«Известия» и агентство Asian News International договорились о сотрудничестве

Мультимедийный информационный центр «Известия» заключил соглашение о стратегическом партнерстве с самым крупным информационным агентством Индии Asian News International (ANI). Стороны будут обмениваться контентом, расширять информационное присутствие друг друга и проводить совместные проекты. Соглашение откроет новые возможности для освещения главных новостей культуры, экономики и политики.

Гендиректор МИЦ «Известия» Владимир Тюлин назвал подписание соглашения важным и ответственным шагом, который поможет укреплять международные медиасвязи. Он также подчеркнул, что Индия является основным стратегическим партнером России. «Благодаря прочному партнерству мы сможем эффективнее делиться информацией и продвигать наши проекты на международной арене. Уверен, что наше сотрудничество пойдет на пользу всему миру и всей журналистике», — заявил Тюлин.

В свою очередь исполнительный продюсер Asian News International (ANI) Рави Ханделвал отметил, что рад объединить усилия с «Известиями». «Обмен новостным контентом позволит нам предоставлять нашей аудитории более обширную и разностороннюю информацию о региональных и мировых событиях», — выразил уверенность Ханделвал.

Стороны ожидают от партнерства вклада в укрепление дружественных отношений и развитие сотрудничества в сфере СМИ. Так, сотрудничество российского и индийского агентств предполагает обмен контентом и оперативными информационными материалами, что позволит обоим агентствам эффективнее расширять аудиторию и реализовывать задачи, а также обеспечить читателей проверенной информацией из первоисточников.

