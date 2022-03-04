Издание Znak.com приостановило работу

Интернет-издание Znak.com объявило о закрытии. Официальное заявление редакции появилось в социальных сетях.

Как говорится в публикации, работа приостанавливается на фоне большого количества ограничений для работы средств массовой информации, которые введены и вводятся в России в последнее время.

На этой неделе прекратила работу радиостанция «Эхо Москвы», приостановил вещание телеканал «Дождь» (внесен Минюстом в реестр СМИ, выполняющих функции иностранного агента).

Сегодня объявлено о закрытии томского телеканала ТВ-2. Главный редактор Виктор Мучник заявил, что накануне вечером редакции пришло второе предупреждение от Роскомнадзора. «Работать так, как мы считаем нужным, стало невозможно, а работать так, как считают нужным власти РФ, мы не будем», - подчеркнул Мучник.