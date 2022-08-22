Издание TJournal объявило о закрытии с 10 сентября

Отмечается, что вся техническая инфраструктура, составляющая основную часть расходов, будет свернута, на портале останется ссылка на архив статей редакции и лучших пользовательских материалов.

«Случилось 24 февраля, а затем и блокировка. Через несколько месяцев средства для развития и поддержки TJ закончились... Мы всячески пытались сохранить проект и верили, что делаем важное дело на выжженной поляне русскоязычных медиа. Увы», — заявили в редакции.

Ранее Роскомнадзор ограничил доступ к интернет-изданию TJourna в связи с регламентом блокировки сайтов, содержащих призывы к массовым беспорядкам, экстремизму, участию в незаконных массовых акциях, сообщает RT. В требовании Генпрокуратуры говорилось о наличие на портале недостоверной информации о специальной военной операции на Украине.