Издание TJournal объявило о закрытии с 10 сентября
Издание TJournal объявило о своем закрытии с 10 сентября. В заявлении, которое опубликовано на сайте проекта, говорится, что это связано с отсутствием средств для развития и поддержки.
Отмечается, что вся техническая инфраструктура, составляющая основную часть расходов, будет свернута, на портале останется ссылка на архив статей редакции и лучших пользовательских материалов.
«Случилось 24 февраля, а затем и блокировка. Через несколько месяцев средства для развития и поддержки TJ закончились... Мы всячески пытались сохранить проект и верили, что делаем важное дело на выжженной поляне русскоязычных медиа. Увы», — заявили в редакции.
Ранее Роскомнадзор ограничил доступ к интернет-изданию TJourna в связи с регламентом блокировки сайтов, содержащих призывы к массовым беспорядкам, экстремизму, участию в незаконных массовых акциях, сообщает RT. В требовании Генпрокуратуры говорилось о наличие на портале недостоверной информации о специальной военной операции на Украине.
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