Избирателям измерят температуру, Потанин очистит Заполярье, дистанционное обучение продлится осенью

Голосование по поправкам в Конституцию пройдет первого июля, день объявлен выходным.

Об этом решении главы государства стало известно в начале недели. Проголосовать можно будет и в течение шести дней до этой даты – из-за эпидемиологической ситуацией в стране, связанной со вспышкой коронавируса. Избирательные участки будут организованы на открытых площадках, избирателям раздадут маски, перчатки и одноразовые ручки, измерят температуру. В двух регионах - Москве и Нижегородской области - жители смогут принять участие в электронном голосовании, на специальном сайте 2020og.ru.





Режим чрезвычайной ситуации федерального характера введен по решению президента в связи с разливом дизельного топлива в Красноярском крае.