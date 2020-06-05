Избирателям измерят температуру, Потанин очистит Заполярье, дистанционное обучение продлится осенью
НСН о наиболее заметных событиях уходящей недели.
Голосование по поправкам в Конституцию пройдет первого июля, день объявлен выходным.
Об этом решении главы государства стало известно в начале недели. Проголосовать можно будет и в течение шести дней до этой даты – из-за эпидемиологической ситуацией в стране, связанной со вспышкой коронавируса. Избирательные участки будут организованы на открытых площадках, избирателям раздадут маски, перчатки и одноразовые ручки, измерят температуру. В двух регионах - Москве и Нижегородской области - жители смогут принять участие в электронном голосовании, на специальном сайте 2020og.ru.
Режим чрезвычайной ситуации федерального характера введен по решению президента в связи с разливом дизельного топлива в Красноярском крае.
29 мая в Норильске на территории дочернего предприятия «Норникеля» лопнул резервуар с дизельным топливом ТЭЦ-3. Более 20 тысяч тонн нефтепродуктов попало в грунт и в реки: предельно допустимые концентрации загрязняющих веществ в водах рек под Норильском превышены в десятки тысяч раз. Владимира Путина поздно проинформировали об инциденте, и это привело главу государства в негодование, - заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Основной владелец «Норникеля» Владимир Потанин заверил главу государства, что компания возьмет на себя все расходы по устранению последствий аварии.
Второй этап снятия антикоронавирусных ограничений начался в России.
Работу возобновили магазины непродовольственных товаров, в некоторых регионах открылись салоны красоты, для прогулок открылись парки и скверы. В Москве большинство ограничений, введенных из-за распространения коронавируса, будут сняты к 1 июля, заявил мэр столицы Сергей Собянин. Вместе с тем, масочный режим в городе может быть продлен по меньшей мере до середины осени, когда ожидается появление вакцины для массового применения, - уточнил мэр.
В ситуации с коронавирусом в России наступил перелом – такое заявление сделал замминистра здравоохранения Евгений Камкин.
В частности, Москва уже прошла пик роста заболеваемости, - отметил замминистра. По его словам, сейчас Минздрав и Роспотребнадзор прорабатывают меры, необходимые в период ожидания второй волны заболевания. Опасения, что осенью придет вторая волна коронавируса, разделяют и в руководстве правительства. Так, вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что российским вузам надо готовиться к продолжению дистанционного обучения.
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