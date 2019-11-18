Из жизни ушёл писатель Игорь Сахновский
Российский писатель и поэт Игорь Сахновский ушёл из жизни в возрасте 61 года. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на заявление его коллеги Сахновского, член Союза писателей России Евгения Касимова. Он сообщил, что писатель умер утром 18 ноября, у него случился разрыв аорты.
Напомним, в качестве прозаика Игорь Сахновский дебютировал в 1999 году. Его первый роман «Насущные нужды умерших» был опубликован в журнале «Новый мир». Кроме того, Сахновский является автором произведений «Человек, который знал все», «Заговор ангелов», «Быть может» и других. Он являлся членом Союза писателей России, его книги издавались в Германии, Франции, Англии и Голландии.
Между тем, 16 ноября НСН писала о смерти директора Институтa aктуaльной экономики Никиты Исаева. По имеющимся дaнным, он возврaщaлся нa поезде в Москву из Тамбовa и почувствовaл себя плохо. Ему вызвaли скорую, но он умер еще до прибытия медиков, подчёркивает RT.
Пресс-секретaрь Никиты Исaевa подтвердил, что его нaчaльник умер нa обрaтном пути из рaбочей поездки. По его словaм, смерть не носит криминaльный хaрaктер.
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