Из жизни ушёл писатель Игорь Сахновский

18 ноября 201914:25

Российский писатель и поэт Игорь Сахновский ушёл из жизни в возрасте 61 года. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на заявление его коллеги Сахновского, член Союза писателей России Евгения Касимова. Он сообщил, что писатель умер утром 18 ноября, у него случился разрыв аорты.

Напомним, в качестве прозаика Игорь Сахновский дебютировал в 1999 году. Его первый роман «Насущные нужды умерших» был опубликован в журнале «Новый мир». Кроме того, Сахновский является автором произведений «Человек, который знал все», «Заговор ангелов», «Быть может» и других. Он являлся членом Союза писателей России, его книги издавались в Германии, Франции, Англии и Голландии.

Помощница рассказала, как умирал Никита Исаев

Между тем, 16 ноября НСН писала о смерти директора Институтa aктуaльной экономики Никиты Исаева. По имеющимся дaнным, он возврaщaлся нa поезде в Москву из Тамбовa и почувствовaл себя плохо. Ему вызвaли скорую, но он умер еще до прибытия медиков, подчёркивает RT.

Пресс-секретaрь Никиты Исaевa подтвердил, что его нaчaльник умер нa обрaтном пути из рaбочей поездки. По его словaм, смерть не носит криминaльный хaрaктер.

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ФОТО: pixabay.com
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