Из жизни ушёл писатель Игорь Сахновский

Российский писатель и поэт Игорь Сахновский ушёл из жизни в возрасте 61 года. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на заявление его коллеги Сахновского, член Союза писателей России Евгения Касимова. Он сообщил, что писатель умер утром 18 ноября, у него случился разрыв аорты.

Напомним, в качестве прозаика Игорь Сахновский дебютировал в 1999 году. Его первый роман «Насущные нужды умерших» был опубликован в журнале «Новый мир». Кроме того, Сахновский является автором произведений «Человек, который знал все», «Заговор ангелов», «Быть может» и других. Он являлся членом Союза писателей России, его книги издавались в Германии, Франции, Англии и Голландии.