Из юрты – в храм. В России набирает силу городской шаманизм

Бурятский шаман Валентин Хагдаев в эфире НСН назвал создание храма новым видением шаманизма. По его словам, оказать влияние на такое нестандартное решение могли городские шаманы, у которых культ и традиции несколько отличаются от обрядов предков.

«Это делала община Тэнгэри — они собирали деньги, строили. Но, конечно, у шаманов не было храма традиционно. Были восьмистенные юрты, где исполняли обряды, там же и жили. Когда ко мне обращались, я говорил — купол храма нашего — это небо высокое, а земля — наш дом, природа, Вселенная — наш храм и божество. Как в церкви зажигают свечки, так мы в горах разжигаем костры. То, что построили храм, это новое видение шаманизма этой общиной. Это городские шаманы, они живут в городе, понятно, что у них много клиентов. И обряды у них другие: не на урожай, как в деревнях, у них скорее приём горожан. Городской шаманизм появился буквально в последние годы. Истинных шаманов, носителей традиций тех времён в 30-е годы прошлого века расстреляли. Но народ сохранил традиции и верен им», — рассказал шаман.

Однако ничего дурного в том, что современные шаманы будут принимать приходящий люд в храме, собеседник НСН не увидел.

«Я не могу сказать, что это правильно или не правильно. Это их видение, личное. Я не строю храмов: у меня во дворе построена восьмиугольная юрта, где я принимаю людей, провожу обряды. Могу проводить их в горах под синим небом», — заметил Хагдаев.

Добавим, храм получит имя Тэнгэриин Ордон, что означает Дворец Неба. Он сможет вместить до 300 человек. Восьмиугольное здание символизирует поклонение шаманов восьми сторонам света. Высота потолков в нём составит 8 метров. На строительство храма было собрано около 20 миллионов рублей, миллион был пожертвован властями республики.

