Из студии «60 секунд» изгнали очередного политолога

14 декабря 201913:20

Политолога Андрея Окару выгнали из студии программы «60 минут» на телеканале «Россия 1» за оскорбление жителей Луганской и Донецкой народных республик. Эксперт посчитал их психически травмированными проросийской пропагандой.

Окара назвал жителям ДНР и ЛНР психически травмированными и увязал их доброе отношение к России с пропагандой. После замечания ведущего о некорректности и грубости высказывания эксперта тот устроил истерику в эфире.

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«А если я два слова скажу, начинают гавкать», — ответил Окара ведущему проекта Евгению Попову.

В ответ на оскорбительно сравнение участников программы с собаками Попов посоветовал Окаре «выйти прочь» и «гавкать в другом месте».

Ранее телеведущий Владимир Соловьев прокомментировал в беседе с НСН ситуацию, которая произошла в студии программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1». Тогда из зала был выгнан польский эксперт Якуб Корейба.

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ФОТО: https://yandex.ru
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