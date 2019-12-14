Из студии «60 секунд» изгнали очередного политолога
Политолога Андрея Окару выгнали из студии программы «60 минут» на телеканале «Россия 1» за оскорбление жителей Луганской и Донецкой народных республик. Эксперт посчитал их психически травмированными проросийской пропагандой.
Окара назвал жителям ДНР и ЛНР психически травмированными и увязал их доброе отношение к России с пропагандой. После замечания ведущего о некорректности и грубости высказывания эксперта тот устроил истерику в эфире.
«А если я два слова скажу, начинают гавкать», — ответил Окара ведущему проекта Евгению Попову.
В ответ на оскорбительно сравнение участников программы с собаками Попов посоветовал Окаре «выйти прочь» и «гавкать в другом месте».
Ранее телеведущий Владимир Соловьев прокомментировал в беседе с НСН ситуацию, которая произошла в студии программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1». Тогда из зала был выгнан польский эксперт Якуб Корейба.
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