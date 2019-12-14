Из студии «60 секунд» изгнали очередного политолога

«А если я два слова скажу, начинают гавкать», — ответил Окара ведущему проекта Евгению Попову.

В ответ на оскорбительно сравнение участников программы с собаками Попов посоветовал Окаре «выйти прочь» и «гавкать в другом месте».

Ранее телеведущий Владимир Соловьев прокомментировал в беседе с НСН ситуацию, которая произошла в студии программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1». Тогда из зала был выгнан польский эксперт Якуб Корейба.

