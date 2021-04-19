Из Сирии вывезли 44 российских ребенка

Самолет Министерства обороны РФ доставил из Сирии еще 44 российских ребенка. Об этом сообщили в пресс-службе уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Анны Кузнецовой.

Дети в возрасте от двух до 16 лет были вывезены с территории лагерей беженцев, а также из приюта Дамаска и возвращены на родину в рамках работы по установлению местонахождения и возвращению несовершеннолетних граждан РФ, находящихся на территориях Ирака и Сирии.

Работа по возвращению детей началась еще летом 2017 года по поручению президента Владимира Путина. Всего из зон вооруженных конфликтов на Ближнем Востоке в Россию возвращены 274 ребенка, сообщает ТАСС.

