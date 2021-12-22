Из Петербурга в Алма-Ату запустят прямые авиарейсы

Прямые авиарейсы начнут летать из Петербурга в Алма-Ату (Казахстан), начиная с 26 декабря. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на аэропорт «Пулково».

Рейсы будет осуществлять компания «Уральские авиалинии». В неделю будет выполняться один рейс по воскресеньям из Петербурга и по понедельникам из Алма-Аты.

На текущий момент из Петербурга прямое авиасообщение организовано со столицей Казахстана.

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ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:АвиасообщениеСанкт-ПетербургКазахстан
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