Из Петербурга в Алма-Ату запустят прямые авиарейсы

Прямые авиарейсы начнут летать из Петербурга в Алма-Ату (Казахстан), начиная с 26 декабря. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на аэропорт «Пулково».

Рейсы будет осуществлять компания «Уральские авиалинии». В неделю будет выполняться один рейс по воскресеньям из Петербурга и по понедельникам из Алма-Аты.

На текущий момент из Петербурга прямое авиасообщение организовано со столицей Казахстана.

