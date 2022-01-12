Из Алма-Аты в Москву эвакуировали 146 россиян
Самолет Минобороны РФ доставил из Алма-Аты в Москву 146 россиян. Об этом сообщает «Интерфакс».
Отмечается, что россияне прилетели в Казахстан к родственникам, в туристические поездки или в командировки.
После обострения обстановке в Казахстане из-за акций протеста, россияне обратились руководству российским контингентом миротворческих сил с просьбой об эвакуации на родину. Накануне сообщалось, что самолеты Минобороны доставили в РФ более 2 тысяч россиян и иностранцев.
Авиасообщение между РФ и Казахстаном было приостановлено из-за массовых протестов в начале января. Участники акций выступили против резкого увеличения стоимости сжиженного газа в два раза. Рейсы постепенно начнут возобновляться, начиная с 14 января.
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