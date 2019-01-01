Общество

Иван Голунов вышел на свободу

11 июня21:09

Журналист издания «Медуза» Иван Голунов покинул здание главного следственного управления МВД после снятия с него всех обвинений по делу о покушении на сбыт наркотических веществ, передает РИА «Новости».

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ФОТО: РИА Новости / Евгений Одиноков
ТЕГИ:Голунов