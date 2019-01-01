Общество

IT-специалисты помогут в законодательном регулировании цифровой экономики

16 июля22:00

Представители интернет-холдинга «Яндекс» может войти в состав рабочей группы фракции «Единой России» по подготовке законопроектов о цифровой экономике, сообщил РИА ФАН первый замруководителя фракции Адальби Шхагошев.

Специалисты помогут разобраться в сфере качественного регулирования IT-сферы для реализации поручения Владимира Путина.

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ФОТО: РИА Новости/Максим Блинов
ТЕГИ:Яндекс