IT-эксперт Гизатуллин допустил введение в России штрафов за VPN

Введение в России штрафов за использование VPN-сервисов для обхода блокировок маловероятно, считает основатель IT-компании TIQUM Юрий Гизатуллин. Об этом пишет Hi-Tech Mail.

По словам эксперта, технически Роскомнадзор может отслеживать подключенный VPN у конкретных пользователей. При этом для точного полномасштабного отслеживания каждого потребуются «гигантские ресурсы», кроме того, это побудит россиян «задуматься о вопросах конфиденциальности и прав».

Гизатуллин считает, что введение штрафов за VPN маловероятно, поскольку определить законное или незаконное использование таких сервисов практически невозможно. При этом, если взыскания все же появятся, они не станут массовыми.

«Даже если штрафы будут приняты, они будут применяться только в "показательных карательных акциях" и точечно, для усиления давления со стороны правоохранительных органов на определенных лиц», — заявил эксперт.

По словам Гизатуллина, эффект от «двух-трех публичных казней» окажется больше, чем введение настоящего механизма анализа трафика в России и автоматического штрафования.

Ранее в РФ захотели запретить научную, научно-техническую и статистическую информацию о VPN за исключением сведений, предназначенных для обеспечения защищенного удаленного доступа, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

