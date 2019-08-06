Исторический рекорд. Завершён заплыв «За чистый Байкал». Видео

Российские пловцы закончили рекордный заплыв «За чистый Байкал». Вячеслав Тимошенко, Заур Закраилов и Евгений Семеняка преодолели 45 километров. Как сообщают argumenti.ru, они финишировали в селе Выдрино сегодня рано утром. Троица стала первыми в истории спортсменами, которые смогли осилить такую дистанцию на открытой воде знаменитого пресного озера.

«Аргументы Недели» целый день следили за ходом марафона. Его участниками стали основатель керченского спортивно-патриотического клуба самбо «Слава» Вячеслав Тимошенко, спортсмен клуба Евгений Семеняка, а также глава федерации современного мечевого боя Чеченской республики Заур Закраилов. Заплыв они начали в понедельник, 5 августа в 5:30 утра в поселке Листвянка Иркутской области.

Причём, первая попытка, предпринятая пару дней ранее, закончилась неудачей - на озере поднялись сильные волны, началась гроза, в связи с чем, специалисты МЧС, которые отслеживали заплыв, приняли решение прервать марафон. Со второго захода рекорд удался. Цель заплыва «За чистый Байкал» – привлечь внимание общественности к загрязнению уникального озера.