Исследователи выясняли приоритет у европейцев между сексом и смартфоном

Современные европейцы, в том числе французы, отдают предпочтение смартфону перед сексом. Таковы результаты опроса социологов, сообщает издание Le Monde.

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Треть французов признались, что готовы провести неделю без секса, но не без смартфона.

Социологи отмечают, что гаджет помогает получить пользователю сотни услуг, а также информацию.

Исследователи учитывают, что на результаты исследования мог оказать влияние период проведения опроса во время самоизоляции.

Ранее AppRiver выяснил, что большинство британцев испытывают «номофобию» (термин образован от фразы «no mobile phone phobia»).

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Фото: РИА Новости
ТЕГИ:ЕвропаИсследованиеСмартфоны
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