Исследователи выясняли приоритет у европейцев между сексом и смартфоном

Треть французов признались, что готовы провести неделю без секса, но не без смартфона.

Социологи отмечают, что гаджет помогает получить пользователю сотни услуг, а также информацию.

Исследователи учитывают, что на результаты исследования мог оказать влияние период проведения опроса во время самоизоляции.

Ранее AppRiver выяснил, что большинство британцев испытывают «номофобию» (термин образован от фразы «no mobile phone phobia»).

