Исследование: В среднем житель России тратит 801 рубль на карманные расходы в день
Жители Москвы тратят в день в среднем 813 рублей, Санкт-Петербурга — 826 рублей, говорится в совместном исследовании «Ингосстрах» с Аналитическим центром НАФИ.
Жители российских регионов без учета Москвы и Северной столицы тратят в день в среднем 786 рублей. Свыше одной тысячи рублей тратят 28% россиян, большая часть которых живет в Санкт-Петербурге (30%).
Отмечается, что большинство россиян тратят карманные деньги на покупку напитков или продуктов для перекуса в магазинах продуктов. Также среди популярных расходов - общественный транспорт.
В исследовании говорится, что большинство россиян (62%) при необходимости готовы были бы сократить те или иные карманные расходы, но это в меньшей мере касается жителей Москвы. Порядка 52% россиян в случае необходимости сэкономить готовы отказаться от кофе с собой или еды на ходу.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru