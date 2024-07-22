Исследование: В среднем житель России тратит 801 рубль на карманные расходы в день

Жители Москвы тратят в день в среднем 813 рублей, Санкт-Петербурга — 826 рублей, говорится в совместном исследовании «Ингосстрах» с Аналитическим центром НАФИ.

Жители российских регионов без учета Москвы и Северной столицы тратят в день в среднем 786 рублей. Свыше одной тысячи рублей тратят 28% россиян, большая часть которых живет в Санкт-Петербурге (30%).

Отмечается, что большинство россиян тратят карманные деньги на покупку напитков или продуктов для перекуса в магазинах продуктов. Также среди популярных расходов - общественный транспорт.

В исследовании говорится, что большинство россиян (62%) при необходимости готовы были бы сократить те или иные карманные расходы, но это в меньшей мере касается жителей Москвы. Порядка 52% россиян в случае необходимости сэкономить готовы отказаться от кофе с собой или еды на ходу.

