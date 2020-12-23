Исследование: более половины россиян считают, что 2021 год будет лучше

Более половины граждан России выразили уверенность, что предстоящий год для них окажется лучше, чем 2021-й, сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование банка «ФК Открытие.

Каждый десятый россиянин ожидает ухудшения ситуации. 30% участников исследования ждут завершения эпидемии COVID-19 к лету 2021 года. Остальные выразили уверенность, что с частичными эпидемическими ограничениями Россия проведет весь предстоящий год.

Каждый четвертый опрошенный сказал, что его доходы в новом году сохранятся на текущем уровне.

Тем временем, около трети граждан России ожидают в предстоящем году сохранения курса рубля в диапазоне 70-80 рублей.

Еще 28% участников исследования ждут падения национальной валюты ниже 80 рублей за доллар.

