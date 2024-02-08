Исследование: 98% посетителей выставки «Россия» испытали гордость за страну
Достижения, которые представлены на выставке-форуме «Россия» в Москве, заставляют 98% россиян испытывать гордость за свою страну, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на исследование Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ) и Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ).
95% опрошенных заявили, что представленные достижения вселяют веру в будущее России. 97% посетителей выставки после ее посещения чувствуют себя частью большой страны. 46% участников исследования заявили, что испытали восторг.
Ранее президент России Владимир Путин предложил продлить проходящую на ВДНХ выставку «Россия», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru