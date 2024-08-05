Исполнителя убийства Япончика заочно приговорили к 19 годам колонии
Московский городской суд заочно приговорил к 19 годам колонии строгого режима Астамура Бутбу, который является исполнителем убийства криминального авторитета Вячеслава Иванькова (известный как Япончик). Об этом сообщило РЕН ТВ.
Суд 5 августа пересмотрел уголовное дело об убийстве Япончика по существу и назначил Бутбе срок 19 лет отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.
Бутба признан виновным в совершении преступлений по статьям «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение оружия и боеприпасов» и «Убийство, совершенное по предварительному сговору». Следствие считает, что именно Бутба выстрелил в Япончика из снайперской винтовки 28 июля 2009 года.
В декабре 2021 года Мосгорсуд приговорил двух соучастников убийства Япончика к 16 и 15 годам колонии строгого режима, а в сентябре 2023 года еще один соучастник преступления был приговорен к 16 годам лишения свободы, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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