Исполнителя убийства Япончика заочно приговорили к 19 годам колонии

Московский городской суд заочно приговорил к 19 годам колонии строгого режима Астамура Бутбу, который является исполнителем убийства криминального авторитета Вячеслава Иванькова (известный как Япончик). Об этом сообщило РЕН ТВ.

Суд 5 августа пересмотрел уголовное дело об убийстве Япончика по существу и назначил Бутбе срок 19 лет отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

СК: Против сенатора Савельева возбуждено дело о приготовлении к убийству

Бутба признан виновным в совершении преступлений по статьям «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение оружия и боеприпасов» и «Убийство, совершенное по предварительному сговору». Следствие считает, что именно Бутба выстрелил в Япончика из снайперской винтовки 28 июля 2009 года.

В декабре 2021 года Мосгорсуд приговорил двух соучастников убийства Япончика к 16 и 15 годам колонии строгого режима, а в сентябре 2023 года еще один соучастник преступления был приговорен к 16 годам лишения свободы, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Максим Богодвид
ТЕГИ:КриминалУголовное ДелоСуд

Горячие новости

Все новости

партнеры