Испанские СМИ раскрыли секрет «вечной молодости» Путина

Долгий сон, правильное питание, занятия спортом и отказ от алкоголя – именно это позволяет Владимиру Путину оставаться в форме. Как такому выводу пришли журналисты испанской газеты El Mundo. Представители СМИ отмечают, что в свои 66 лет российский лидер выглядит лучше, чем 10 лет назад. Авторы публикации настаивают на том, что секрет «самого спортивного президента, которого когда-либо видел Кремль» заключается в том, что он является страстным поклонником хоккея и дзюдо, а также любителем плавания и пеших прогулок.

Издание отмечает, что не последнюю роль во внешнем облике президента России играет его манера стильно и со вкусом одеваться. Журналисты отмечают, что президент предпочитает костюмы Kiton и Brioni.

Ранее НСН писала, что Владимир Путин отказался выйти на ринг с американской журналисткой Розалинд Мэтисон, увлекающейся тайским боксом. Вместо этого он предложил ей сойтись в поединке на татами. Представительница СМИ задавала вопрос российскому лидеру, в ходе которого отметила, что не рискнула бы выйти с ним на ринг. Путин ответил американке, что и он не стал бы с ней сражаться на ринге, поскольку никогда не занимался боксом.

Добавим, Владимир Путин занимается самбо и дзюдо с 11 лет. Он имеет звание мастера спорта по дзюдо, является неоднократным чемпионом Санкт-Петербурга по самбо и мастером спорта по этому виду единоборств. Имеет черный пояс по каратэ, напоминает Ura.ru.



