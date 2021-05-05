Испания объявила о возобновлении выдачи туристических виз в Москве

Официальный аккредитованный визовый центр Испании в Москве, с 12 мая возобновит выдачу туристических шенгенских виз, сообщает пресс-служба испанского генконсульства.

В сообщении говорится, что шенгенские визы (категория C) будут выдаваться с 1 июня, однако въезд в Испанию или другие государства Евросоюза станет возможен только после снятия действующих ограничений.

Ранее на фасаде посольства России в Мадриде портрет Юрия Гагарина, сообщает RT. Посол РФ в Испании Юрий Корчагин поблагодарил автора - испанского художника Аугусто Феррер-Далмауа, за то, что он решил посвятить одну из своих работ 60-летию полёта человека в космос.

