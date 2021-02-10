Иски против масок и дела бывших сенаторов
НСН о наиболее заметных событиях минувшего дня.
Сразу два российских региона приняли решение отменить обязательное ношение медицинских масок в общественных местах. Первыми об этом объявили власти Удмуртии. С 12 февраля эта мера будет носить в республике рекомендательный характер. Глава региона Александр Бречалов объяснил это решение тем, что многие жители уже перенесли коронавирусную инфекцию. При этом он попросил тех, кто не переболел COVID-19, «поберечься» и все-таки использовать маски.
Примеру Удмуртии последовала Чечня. Об отмене обязательного режима ношения масок в общественных местах объявил глава республики Рамзан Кадыров. Он указал, что тщательный анализ показал, что эпидемиологическая обстановка в регионе складывается благоприятным образом.
Глава Роспотребнадзора Анна Попова после этого решения Удмуртии и Чечни напомнила о необходимости неукоснительного соблюдения этой меры. Требование не отменяется и пока не будет отменено, - заявила Попова.
Между тем, иск об отмене обязательного масочного режима принял к производству Верховный суд России.
В исковом заявлении оспаривается пункт Санитарно-эпидемиологических правил о профилактике коронавируса, в котором содержится требование соблюдения «всеми физическими лицами правил личной гигиены (мытье рук, использование антисептиков, медицинских масок, перчаток), социальной дистанции от 1,5 до 2 метров».
Вот в части ношения масок этот пункт и предлагается признать недействующим – на том основании, что медицинские маски предназначены для фильтрации воздуха от бактерий, а не от вирусов. Кроме того, любой барьер на пути дыхания является угрозой для здоровья и жизни человека, приводит к гипоксии и прочим заболеваниям, указали истцы.
Суд в Ставрополе прекратил уголовное дело о хищении денег из госбюджета против бывшего члена Совета Федерации от Карачаево-Черкесии Вячеслава Дерева.
Дело прекращено в отношении шести обвиняемых, в том числе Дерева, по их ходатайству в связи с истечением срока давности, сообщил представитель суда.
Дерев представлял Карачаево-Черкесию в Совете Федерации с 2011 по 2016 годы. Свое уголовное преследование он считает местью за показания, данные против отца и сына Арашуковых. В 2012 году, будучи сенатором, он дал интервью «Российской газете», в котором назвал Рауля и Рауфа Арашуковых причастными к ряду убийств в республике.
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