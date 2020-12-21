Искавшего лекарство от рака ученого убили в Петербурге

Тело известного ученого-биолога Александра Каганского обнаружили под окнами многоэтажного дома в Калининском районе Петербурга, сообщает телеканал «360» со ссылкой на СКР.

Микробиолога нашли в нижнем белье с признаками насильственной смерти. Подозреваемый задержан. Им оказался 45-летний знакомый ученого, гостивший у него в день смерти. Согласно предварительным данным, между мужчинами произошел конфликт. По факту убийства заведено уголовное дело.

Александр Каганский работал над международный проектами, в том числе - по геномной медицине, а также занимался поиском лекарства от рака.

