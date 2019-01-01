Искалеченная мужем Маргарита Грачева показала всё, снявшись в откровенной фотосессии

27-летняя серпуховичка, которой ревнивый муж отрубил руки, учится жить заново. Как пишет «Экспресс-газета», кровавая семейная драма разыгралась в подмосковном Серпухове два года назад. Обезумевший мужчина вывез свою жену в лес, где отрубил кисти рук топором, а также повредил ногу. Теперь там шрамы. Одну кисть удалось пришить, вместо второй протез. Этот случай буквально прогремел на всю страну. Снимались ток-шоу на федеральных каналах.

Мужа – садиста приговорили к 14 годам лишения свободы, а Рита перенесла множество операций. Говорит, что пока ещё не может полностью принимать себя, но стремиться к гармонии.

«Для девушки, у которой особо не было изъянов (выскочивший прыщик раз в 2 месяца не считается), я превратилась в девушку без руки и с множеством шрамов на левой руке и ноге. Но сексуальность — это же не только внешний вид, длина ног, волос, родинка в пикантном месте. Это что-то глубже, где-то внутри!». Так подписала Рита кадры из смелой фотосессии, где она запечатлена в кожаном мини-платье с глубоким декольте.

На вопрос о карьере модели Грачёва ответила, что она не обладает модельной внешностью, а фотографии сделала просто для себя. Для всех, видимо, будет книга, которую Маргарита начала писать.

