В Иркутске опровергли Пескова. Чиновница Алашкевич, обругавшая тулунцев, пока в отпуске
В Иркутской области опровергли сообщения об отстранении главы пресс-службы регионального правительства Ирины Алашкевич от работы. Она находится в отпуске, в который ее отправил с 20 августа губернатор после опубликования аудиозаписи, на которой якобы эта чиновница нелицеприятно отзывается о пострадавших от наводнения в Тулуне.
Такое уточнение дали «Интерфаксу» в пресс-службе областного правительства. Там подчеркнули, что проверка подлинности аудиозаписи ещё не окончена, и никакой информации о дополнительном отстранении от работы не поступало.
Как отмечает Ura.ru, ранее сегодня пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя ситуацию, заявил, что «сотрудница отстранена», сославшись на сведения от губернатора.
Служебное расследование было инициировано в середине августа, после того как в интернете появилась аудиозапись, на которой женщина, по голосу похожая на Алашкевич, называет «быдлом» и «бичевнёй» жителей Тулуна, которые принимали участие во встрече с Владимиром Путиным в его первую поездку в пострадавший город.
Сама чиновница утверждала, что запись смонтирована. Позднее губернатор Иркутской области Сергей Левченко подтвердил обнаружение признаков монтажа и сообщил о назначении дополнительных экспертиз.
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