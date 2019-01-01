Ирину Цывину похоронили на Троекуровском кладбище в Москве

Актрису Ирину Цывину похоронили на Троекуровском кладбище столицы. Перед погребением у всех родных, близких и поклонников была возможность проститься с вдовой Евгения Евстигнеева в Доме кино. На траурной церемонии, в частности, присутствовали Елена Валюшкина, Сергей Новожилов, Ирина Грибулина, Александр Песков и многие другие, отмечают «Дни.ру». Актрису похоронили на аллее актёров рядом с могилами Владислава Галкина и Веры Глаголевой.

Напомним, Цывина скончалась 18 апреля. Как отмечает РИА ФАН, причиной смерти вдовы Евгения Евстигнеева стала кардиомиопатия.

Ранее на пресс-конференции НСН близкий друг Цывиной, актер Денис Сердюков рассказал, что она принимала лекарства, но не в таком объеме, чтобы нанести вред здоровью. В свою очередь, близкие подруги артистки Любовь Курьянова и Татьяна Ткаченко рассказали НСН, что в последнее время Ирина была полна планов, а также абсолютно не употребляла алкоголь.

