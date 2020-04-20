ИРИ возобновил приём заявок на конкурс по созданию молодёжного интернет-контента

АНО «Институт развития интернета» запускает вторую волну конкурсного отбора заявок на создание социального значимого контента для молодёжи. Приём заявок стартует 20 апреля и продлится месяц, итоги конкурса подведут 28 июля: на этот раз на отбор отвели не два, а три месяца.

Среди заявленных тем — как позитивный контент, на который есть спрос, так и, например, направление, посвящённое проблемам молодежи и помощи в их решении, рассказал генеральный директор АНО «ИРИ» Антон Ключкин. Заявки в категории «Видеоконтент», «Проекты в блогосфере», «Игры и ПО», «Спецпроекты в интернет-СМИ» могут подавать индивидуальные предприниматели и юридические лица.

Среди нововведений второй волны — обязательное условие о наличии презентации проекта и видеообращения в составе заявки, подтверждение об участии в проекте известных людей в письменно форме или видеоформате. Вводятся ограничения по стоимости одного проекта: для видеоконтента это 60 миллионов рублей, в категории «Блогосфера» - до 30 миллионов рублей, для «Спецпроектов в интернет-СМИ» - до 20 миллионов рублей, для «Игр и ПО» - не больше 10 миллионов рублей. Один участник сможет заявить максимум три проекта.

Заявки будут оценивать независимые эксперты, финальное решение останется за конкурсным комитетом и наблюдательным советом под председательством первого заместителя руководителя администрации президента РФ Сергея Кириенко. Средства будут выделены в рамках национального проекта «Культура».

