ИРИ начал прием заявок на создание социально значимого контента для молодежи

Институт развития интернета (АНО «ИРИ») начал прием заявок на создание социально значимого контента для молодежи, сообщается в пресс-релизе АНО.

Поддержку получит контент, посвященный нацпроектам и будущему страны, а заявки будут приниматься постоянно. Гендиректор АНО «ИРИ» Антон Ключкин отметил, что это позволит поддержать больше проектов.

С 2021 года может начаться прием заявок на долгосрочные проекты, у них появится возможность софинансирования.

Победители отбора будут объявляться не реже одного раза в квартал начиная с февраля, однако сроки могут корректироваться в зависимости от числа заявок.

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ФОТО: РИА Новости/Наталья Селиверстова
ТЕГИ:МолодежьИнтернет
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