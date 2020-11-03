Институт развития интернета (АНО «ИРИ») начал прием заявок на создание социально значимого контента для молодежи, сообщается в пресс-релизе АНО.

Поддержку получит контент, посвященный нацпроектам и будущему страны, а заявки будут приниматься постоянно. Гендиректор АНО «ИРИ» Антон Ключкин отметил, что это позволит поддержать больше проектов.

С 2021 года может начаться прием заявок на долгосрочные проекты, у них появится возможность софинансирования.

Победители отбора будут объявляться не реже одного раза в квартал начиная с февраля, однако сроки могут корректироваться в зависимости от числа заявок.

