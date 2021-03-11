Ипотека для многодетной семьи вместо новой яхты
Российский миллиардер решил погасить ипотеку многодетной семьи из Екатеринбурга, которую банк выставил на улицу.
Семье Доргоевых оставалось внести по ипотечному кредиту чуть более полумиллиона рублей, когда ее глава потерял работу и в течение нескольких месяцев не мог вносить семитысячный платеж. Из-за накопившегося долга в 40 тысяч банк решил продать квартиру за 1,9 миллиона рублей и вернул семье 1,4 миллиона с учетом остатка по кредиту. Несмотря на то, что супруги вновь были готовы платить ежемесячные взносы с учетом погашения накопившейся задолженности. Однако кредитное учреждение выдвинуло другие, неподъемные для семьи условия. Суд встал на сторону банка и вынес решение о продаже ипотечной квартиры на торгах. Кстати, если квартиру не удастся вернуть, с семьи могут еще и взыскать материнский капитал, внесенный в счет стоимости жилья.
История этой семьи попала в СМИ несколько дней назад. И вот теперь стало известно, что погасить ипотечный кредит Доргоевых взялся глава «Русской медной компании» и один из учредителей Фонда святой Екатерины Игорь Алтушкин. Директору фонда поручено провести переговоры с банком, где был оформлен кредит на жилье, и определить схему возврата недвижимости.
В этой истории очень важны имена и названия. Во-первых, название банка, который отказался пойти на поиск гуманного решения спорного вопроса вроде реструктуризации, а предпочел вышвырнуть многодетную семью на улицу, продав на торгах единственное их жилье. По сообщению интернет-издания «Екатеринбург онлайн», кредит этой семьи был оформлен в «Примсоцбанке».
Из этой же публикации следует, что семья написала обращения на имя губернатора области Куйвашева и президента Путина, однако пока ответов не получила. А между тем, с учетом того, что суд встал на сторону банка, вопрос сформулирован предельно точно: должна ли многодетная семья по законам РФ жить на улице?
А в третьих, и, возможно, в главных, добро вовсе не обязательно должно оставаться безымянным. Помочь многодетной семье с жильем в безвыходной ситуации – это не яйца Фаберже купить или суперяхту заказать. Тут нужен душевный порыв совсем иного рода, на который в современном мире способны далеко не многие.
С ростом «постпандемийной» безработицы житейских трагедий, подобных свердловской, со всей очевидностью будет все больше. А вот хватит ли на всех благодетелей? Или системным решением проблемы пора бы заняться государству…
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