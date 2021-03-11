Ипотека для многодетной семьи вместо новой яхты

Семье Доргоевых оставалось внести по ипотечному кредиту чуть более полумиллиона рублей, когда ее глава потерял работу и в течение нескольких месяцев не мог вносить семитысячный платеж. Из-за накопившегося долга в 40 тысяч банк решил продать квартиру за 1,9 миллиона рублей и вернул семье 1,4 миллиона с учетом остатка по кредиту. Несмотря на то, что супруги вновь были готовы платить ежемесячные взносы с учетом погашения накопившейся задолженности. Однако кредитное учреждение выдвинуло другие, неподъемные для семьи условия. Суд встал на сторону банка и вынес решение о продаже ипотечной квартиры на торгах. Кстати, если квартиру не удастся вернуть, с семьи могут еще и взыскать материнский капитал, внесенный в счет стоимости жилья.

История этой семьи попала в СМИ несколько дней назад. И вот теперь стало известно, что погасить ипотечный кредит Доргоевых взялся глава «Русской медной компании» и один из учредителей Фонда святой Екатерины Игорь Алтушкин. Директору фонда поручено провести переговоры с банком, где был оформлен кредит на жилье, и определить схему возврата недвижимости.

В этой истории очень важны имена и названия. Во-первых, название банка, который отказался пойти на поиск гуманного решения спорного вопроса вроде реструктуризации, а предпочел вышвырнуть многодетную семью на улицу, продав на торгах единственное их жилье. По сообщению интернет-издания «Екатеринбург онлайн», кредит этой семьи был оформлен в «Примсоцбанке».

Из этой же публикации следует, что семья написала обращения на имя губернатора области Куйвашева и президента Путина, однако пока ответов не получила. А между тем, с учетом того, что суд встал на сторону банка, вопрос сформулирован предельно точно: должна ли многодетная семья по законам РФ жить на улице?

А в третьих, и, возможно, в главных, добро вовсе не обязательно должно оставаться безымянным. Помочь многодетной семье с жильем в безвыходной ситуации – это не яйца Фаберже купить или суперяхту заказать. Тут нужен душевный порыв совсем иного рода, на который в современном мире способны далеко не многие.

С ростом «постпандемийной» безработицы житейских трагедий, подобных свердловской, со всей очевидностью будет все больше. А вот хватит ли на всех благодетелей? Или системным решением проблемы пора бы заняться государству…

