И.о. прокурора Норильска попался на взятке

25 декабря 201908:49

Исполняющий обязанности прокурора Норильска Хаваж-Бауди Гутаев отправлен в отставку из-за подозрения в получении взятки. О таком решении прокурора Красноярского края информирует официальный сайт региона.

Уточняется, что с согласия надзорного ведомства, организованы следственные мероприятия. Они стали основанием для возбуждения уголовного дела в отношении подозреваемого, передает RT.

В информационном сообщении красноярской прокуратуры особо подчёркивается твёрдое намерение «бескомпромиссной» борьбы с проявлениями коррупции и злоупотребления должностным положением в подразделениях ведомства, отмечает Газета.ру.

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