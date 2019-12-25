И.о. прокурора Норильска попался на взятке
Исполняющий обязанности прокурора Норильска Хаваж-Бауди Гутаев отправлен в отставку из-за подозрения в получении взятки. О таком решении прокурора Красноярского края информирует официальный сайт региона.
Уточняется, что с согласия надзорного ведомства, организованы следственные мероприятия. Они стали основанием для возбуждения уголовного дела в отношении подозреваемого, передает RT.
В информационном сообщении красноярской прокуратуры особо подчёркивается твёрдое намерение «бескомпромиссной» борьбы с проявлениями коррупции и злоупотребления должностным положением в подразделениях ведомства, отмечает Газета.ру.
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