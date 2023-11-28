Инвестор построит в Новой Москве детский сад и школу
В городе Московский в Новой Москве инвестор построит школу и детский сад, сообщил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.
«На территории Новой Москвы за счет внебюджетных источников ведется строительство детского сада на 350 мест общей площадью 5 тысяч «квадратов» и школы на 1,1 тысяч мест, которая займет порядка 20,1 тысяч квадратных метров. Оба соцобъекта строятся согласно инвестконтракту и будут переданы городу», – отметил Бочкарев.
В рамках строительства также предусмотрено создание спортплощадок и их благоустройство: там появится зона для групповых занятий, а для школьников организуют уличный комплекс с футбольным полем, баскетбольной площадкой и беговой дорожкой.
Объекты строятся на территории ЖК «Первый Московский», девелопер – инвестгруппа Абсолют.
По словам председателя Москомархитектуры Юлианы Княжевской, соответствующая документация в столице оформляется с учетом комплексного развития территорий.
Княжевская отметила, что, формируя планы развития, появляется возможность создания комфортных районов как для проживания, так и для учебы, работы и отдыха.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Израиль оценил затраты из-за конфликта с ХАМАС в $53 млрд
- СМИ: В НАТО поддерживают кандидатуру премьера Нидерландов на пост генсека блока
- Исследование: россияне стали чаще обращаться за помощью в уборке снега
- Ракова: Свыше 1200 дефибрилляторов-мониторов закупили для московской скорой помощи
- СМИ: В ЮАР 11 человек погибли при падении подъемника в шахте
- В московских аэропортах задержаны или отменены около 30 рейсов
- МЧС: На юге эвакуировали 995 человек из-за непогоды
- В Москве одноклассники выбросили школьницу из окна
- В Китае заявили, что «независимость Тайваня» означает войну
- Володин: Закрытие КПП на границе обойдется Финляндии в 3 млрд евро
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru