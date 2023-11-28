Инвестор построит в Новой Москве детский сад и школу

В городе Московский в Новой Москве инвестор построит школу и детский сад, сообщил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

«На территории Новой Москвы за счет внебюджетных источников ведется строительство детского сада на 350 мест общей площадью 5 тысяч «квадратов» и школы на 1,1 тысяч мест, которая займет порядка 20,1 тысяч квадратных метров. Оба соцобъекта строятся согласно инвестконтракту и будут переданы городу», – отметил Бочкарев.

В рамках строительства также предусмотрено создание спортплощадок и их благоустройство: там появится зона для групповых занятий, а для школьников организуют уличный комплекс с футбольным полем, баскетбольной площадкой и беговой дорожкой.

Объекты строятся на территории ЖК «Первый Московский», девелопер – инвестгруппа Абсолют.

По словам председателя Москомархитектуры Юлианы Княжевской, соответствующая документация в столице оформляется с учетом комплексного развития территорий.

Княжевская отметила, что, формируя планы развития, появляется возможность создания комфортных районов как для проживания, так и для учебы, работы и отдыха.

