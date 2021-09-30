Институт им. Гамалеи создаст гибридную вакцину от COVID и гриппа

Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н.В. Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что институт занимается созданием гибридной вакцины от коронавируса и гриппа.

По словам Гинцбурга, существует технология, позволяющая создавать мультивакцины. Он подчеркнул, актуальность такой вакцины особенно в осенний сезон.



Директор института не стал делать прогноз о влиянии на организм инфекций в случае одновременного заражения, отмечает «Радио 1».

