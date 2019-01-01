Instagram «спрятал» лайки под постами в нескольких странах
Instagram расширил тестирование дизайна френдленты, в которой пользователям не видно количество лайков под чужими публикациями. Как отмечает TechCrunch, ранее эксперимент стартовал в Канаде, теперь его проводят в Австралии, Японии, Ирландии, Бразилии, Италии и Новой Зеландии.
Точное число положительных откликов под постом может видеть лишь автор публикации. Для остальных подписчиков видны лишь никнеймы тех, кто отметил фотографию или видео как понравившееся.
Социальная сеть решила отказаться от «счётчика» для того, чтобы остановить погоню за лайками и травлю в интернете. Если такой подход будет оправдан, он будет внедрён и для пользователей в других странах.
Напомним, в начале июля стало известно, что социальная сеть обзаведётся функция «restrict». Благодаря ей пользователи смогут скрывать чужие оскорбительные комментарии под своими публикациями. Обидчики смогут продолжать писать, но видеть эти комментарии будут только они сами.
Ранее НСН писала, что хакер взломал Instagram и получил от Facebook 30 тысяч долларов. Как сообщает «Свободная пресса», специалист по кибербезопасности Лаксман Мутийя смог найти уязвимость в соцсети за что и был вознагражден. По словам Мутийя, любой пользователь платформы мог получить доступ к другому аккаунту буквально за десять минут.
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