Instagram дал россиянам возможность добавлять фоновую музыку в истории

Руководство Instagram включило функцию добавления музыки в раздел "истории" для российских пользователей.

Фоновая музыка будет доступна при загрузке «истории». Для этого нужно нажать на иконку музыки, с помощью которой можно открыть библиотеку треков.

В блоге компании сообщается, что библиотека музыки может пополняться. Telegram-канал "Осторожно, новости" отмечает, что данное нововведение появилось в России на два года позже, чем в США.

