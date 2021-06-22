Instagram дал россиянам возможность добавлять фоновую музыку в истории
22 июня 202121:50
Руководство Instagram включило функцию добавления музыки в раздел "истории" для российских пользователей.
Фоновая музыка будет доступна при загрузке «истории». Для этого нужно нажать на иконку музыки, с помощью которой можно открыть библиотеку треков.
В блоге компании сообщается, что библиотека музыки может пополняться. Telegram-канал "Осторожно, новости" отмечает, что данное нововведение появилось в России на два года позже, чем в США.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru