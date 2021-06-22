Instagram дал россиянам возможность добавлять фоновую музыку в истории

Руководство Instagram включило функцию добавления музыки в раздел "истории" для российских пользователей.

Фоновая музыка будет доступна при загрузке «истории». Для этого нужно нажать на иконку музыки, с помощью которой можно открыть библиотеку треков.

В блоге компании сообщается, что библиотека музыки может пополняться. Telegram-канал "Осторожно, новости" отмечает, что данное нововведение появилось в России на два года позже, чем в США.

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ФОТО: pxhere.com
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