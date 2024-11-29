Иностранцев в России трудоустроили на 40% больше год к году

Работодатели в России официально оформили на работу 2,5 миллиона граждан других государств по состоянию на ноябрь текущего года. Это почти на 40% больше значения 2023 года. Такую статистику обнародовала официальный представитель министерства внутренних дел Ирина Волк.

При этом количество оформленных иностранцами документов на право трудовой деятельности в России выросло до двух миллионов. Волк также сообщила, что поступления в бюджеты субъектов федерации налогов от доходов работающих по патенту иностранцев, прибавили 15% и превысили 100 миллиардов рублей.