Иностранцев в России трудоустроили на 40% больше год к году
Работодатели в России официально оформили на работу 2,5 миллиона граждан других государств по состоянию на ноябрь текущего года. Это почти на 40% больше значения 2023 года. Такую статистику обнародовала официальный представитель министерства внутренних дел Ирина Волк.
При этом количество оформленных иностранцами документов на право трудовой деятельности в России выросло до двух миллионов. Волк также сообщила, что поступления в бюджеты субъектов федерации налогов от доходов работающих по патенту иностранцев, прибавили 15% и превысили 100 миллиардов рублей.
По словам представителя МВД, цифры свидетельствуют о том, что меры властей по усилению контроля в миграционной сфере, не отразились на приезжих, которые работают в России на законных основаниях.
Как передает Telegram-канал «Радиоточка НСН», Волк напомнила, что МВД совместно с другими органами власти готовится запустить с 5 февраля 2025 года реестра контролируемых лиц, который будет способствовать минимизации незаконной миграции.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru