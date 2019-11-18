Инновационная система мониторинга экологии заработает в Крыму
В Крыму начнет работать инновационная система экологического мониторинга. Как рассказал координатор проекта Сергей Крюков, программа позволит избежать влияния человеческого фактора на достоверность полученной информации. Как пишет КИА, система будет внедрена уже в будущем году.
Система будет заниматься мониторингом всех сфер экологии: атмосферного воздуха, соленой воды в акватории у берегов Крыма, а также пресной воды в водохранилищах полуострова. Помимо этого, планируется организовать мониторинг сточных вод и почвенного покрова.
Кроме того, в рамках запуска инновационной системы будет создан единый ситуационный центр для обработки поступающей информации. Для оповещения жителей региона об экологическом состоянии окружающей среды начнут работать специальные приложения для мобильных устройств.
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