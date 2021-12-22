«Ингосстрах» застраховал сотрудников БДТ имени Товстоногова
Сотрудники одного из ведущих театров России и Санкт-Петербурга, Большого драматического театра имени Г.А. Товстоногова (БДТ) отныне застрахованы компанией «Ингосстрах».
«Это наш первый опыт сотрудничества с Большим драматическим театром, и я очень рад, что «Ингосстрах» теперь может предоставлять услуги по добровольному медицинскому страхованию сотрудникам театра. Наша компания очень ответственно относится к клиентам, и поэтому мы постоянно совершенствуем программы, в том числе, и добровольное медицинское страхование. Надеюсь, что наше партнерство с БДТ будет продолжаться», - сказал директор филиала «Ингосстраха» в Санкт-Петербурге Владимир Храбрых.
Договор добровольного медицинского страхования (ДМС) между «Ингосстрахом» и БДТ имени Товстоногова заключен впервые. Он предусматривает страховое покрытие по программам «Экстренная стационарная помощь», а также «Экстренная стационарная помощь на территории России».
Большой драматический театр имени Г.А. Товстоногова был основан в 1919 году в Санкт-Петербурге. С 2013 года художественный руководитель БДТ — режиссер Андрей Могучий. В репертуаре театра — постановки ведущих российских и европейских режиссеров, таких как Ян Фабр, Люк Персеваль, Томи Янежич, Константин Богомолов, Андрий Жолдак, Виктор Рыжаков и Иван Вырыпаев, а также спектакли по произведениям современных драматургов.
Ранее сообщалось, что компания «Ингосстрах» застраховала по договору ДМС сотрудников Большого театра.
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