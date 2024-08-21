«Ингосстрах» запустил онлайн-продажи страховок для такси
«Ингосстрах» запустил обязательное страхование гражданской ответственности перевозчиков (ОСГОП) легковым такси онлайн. Сервис позволит дистанционно оформить полис за считанные минуты.
С 1 сентября вступают в силу изменения в Федеральном законе №67-ФЗ, которые предусматривают обязательное страхование гражданской ответственности всех перевозчиков легковым такси. Осуществление перевозок пассажиров без наличия полиса повлечет приостановление деятельности и штраф до 1 миллиона рублей для юрлиц.
Полис защищает имущественные интересы перевозчика в случае причинения вреда жизни, здоровью или имуществу пассажиров. Страховкой можно будет воспользоваться в случае ДТП, если пассажир, например, получил травму. Выплата может составить до 2 миллионов 25 тысяч рублей на каждого пассажира. Срок действия полиса охватывает один год.
Изменения в законе положительно скажутся на перевозках легковым такси, так как пассажиры могут быть уверены, что получат достойную компенсацию, если пострадают в случае аварии, отметила начальник управления страхования транспортных операторов «Ингосстраха» Мария Мартынова.
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