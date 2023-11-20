«Ингосстрах» стал лидером по количеству урегулированных страховых случаев

Согласно данным Банка России, «Ингосстрах» занял первое место по итогам первого полугодия 2023 года по количеству урегулированных страховых случаев по каско, ОСАГО, имуществу юридических лиц, а также второе место по выплатам в сегменте страхования грузов.

Таким образом, рынок ОСАГО по итогам шести месяцев увеличился на 28,8% и составил 152 млрд рублей. Основным драйвером роста рынка стал пересмотр тарифного коридора Центробанком. При этом рынок автокаско за такой же период вырос на 16,6% до 120 млрд рублей.

Объем страхового рынка имущества юрлиц составил за первое полугодие 2023 года 72 млрд рублей, что на 3,1% больше, чем за шесть месяцев прошлого года. В свою очередь рынок страхования грузов показал уверенный рост на 29,5% до 18 млрд рублей.

Директор центра стратегического анализа «Ингосстраха» Евгения Васильева отметила, что компания всегда действует в интересах клиента и выстраивает работу, основываясь на его потребностях. Со своей стороны, директор дирекции розничного бизнеса страховой компании Виталий Княгиничев рассказал, что проводится постоянное совершенствование клиентского пути во всех каналах коммуникации, в том числе и в мобильном приложении. По его словам, пользователи приложения могут получить от менеджера запрос о недостающих документах и загрузить их удаленно. Кроме того, в IngoMobile можно, в частности, узнать о принятии решения об урегулировании страхового случая, статусе осмотра авто и сроках ремонта.

В свою очередь директор департамента корпоративного бизнеса «Ингосстраха» Дмитрий Мелехин подчеркнул, что стратегический курс компании направлен на развитие технологичности, а также совершенствование качества урегулирования страховых случаев. Он напомнил, что стандартным и некрупным убыткам компания предоставляет возможность подать заявление на урегулирование убытков через личный кабинет на сайте и в приложении.

