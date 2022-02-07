«Ингосстрах» рассказал о популярности онлайн-сервиса урегулирования убытков по КАСКО
«Ингосстрах» подвел итоги работы сервиса удаленного урегулирования убытков по КАСКО в мобильном приложении IngoMobile.
Отмечается, что в 2021 году компания зафиксировала рост количества заявленных убытков по КАСКО онлайн – показатель увеличился более чем в два раза – с 19 925 случаев в 2020 году до 40 500 случаев. Так, более 35% убытков по договорам автоКАСКО заявляются физическими лицами удаленно.
На сегодняшний день урегулировать страховой случай удаленно могут жители всей России, при этом время направления на ремонт во всех регионах составляет один час.
Самыми активными пользователями сервиса являются клиенты в возрасте 36-45 лет – на них приходится 31% случаев, а также автовладельцы в возрасте 46-55 лет (22%). При этом чаще всего убытки онлайн заявляют клиенты из Москвы – 52%, Санкт-Петербурга – 15%, Московской области – 10%.
По словам директора департамента урегулирования убытков розничного бизнеса СПАО «Ингосстрах» Максима Дмитриева, приложение позволяет значительно экономить время клиентов - в приложении создается убыток, затем компания информирует клиента о согласовании и формирует направление на ремонт.
«В приложении встроена система контроля сроков принятия решений, в личном кабинете отображается информация о текущем статусе урегулирования убытка. Кроме этого, «Ингосстрах» предоставляет возможность инспекции процесса приемки автомобиля, что особенно актуально после сложных и объемных ремонтов», – отметил он.
В 2021 году наиболее частыми причинами обращений по КАСКО стали мелкие дорожно-транспортные происшествия (45%), а также повреждения лобовых стекол (28%).
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