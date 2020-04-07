«Ингосстрах» расширил географию онлайн-урегулирования по ОСАГО и КАСКО

Российские автолюбители получили новые возможности дистанционного урегулирования страховых случаев в условиях самоизоляции из-за коронавируса. Доступ к онлайн-оформлению по моторным видам страхования ОСАГО и каско расширяет «Ингосстрах». Сервис доступен в мобильном приложении IngoMobile.



Теперь сообщить о происшествии по ОСАГО с помощью мобильного приложения IngoMobile можно во всех регионах присутствия компании. Кроме того, увеличено количество регионов, жители которых могут сообщить таким способом о произошедшем событии по каско. В список, помимо столицы и Московской области, включены Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Челябинск, Уфа, Самара, Воронеж, Екатеринбург, Калининград, Казань, Краснодар, Красноярск, Пермь, Сочи, Тула, Ярославль. Список регионов регулярно пополняется.



Оформление по каско полностью проходит через мобильное приложение – от заявления до получения согласования и выбора станции техобслуживания. IngoMobile поддерживает большинство вариантов оформления ДТП: по европротоколу, справке из ГИБДД, а также другими способами.



По ОСАГО при получении информации об убытке онлайн клиент перенаправлятся к независимому эксперту или в филиал «Ингосстраха». После это можно подать оригиналы документов и предоставить имущество к осмотру согласно требованию Федерального закона об ОСАГО.



«В текущих непростых условиях возможность оформить убыток по моторному страхованию онлайн - не просто удобная функция, но и реальная возможность обезопасить своё здоровье», – отмечает начальник управления урегулирования убытков розничного бизнеса «Ингосстраха» Максим Максимкин. От имени компании он призвал клиентов ответственно относиться к вводимым мерам безопасности и самоизоляции, и заявлять о страховых случаях онлайн – через мобильное приложение.



IngoMobile позволяет клиентам продлить любой страховой полис и получить доступ ко всей информации. В приложении можно совершать различные платежи, узнать о порядке действий при страховом случае или заявить об убытке. Кроме того, IngoMobile предоставляет весь перечень полисов для онлайн оформления: ОСАГО, каско, страхование квартиры или дома, ипотечное страхование, страхование путешествующих по России и за рубежом, добровольное медицинское страхование.

