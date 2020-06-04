«Ингосстрах» продлевает акцию «Счастливы дома» по поддержке клиентов в период самоизоляции

Специальная акция «Счастливы дома» страховой компании «Ингосстрах» продлена до 15 июня 2020 года. Она рассчитана на поддержку клиентов в период режима самоизоляции из-за пандемии коронавируса. Первый этап акции проводился с 15 по 30 апреля.

«После того, как мы увидели всплеск регистрации [в личном кабинете на сайте «Ингосстраха»] и был продлен режим самоизоляции в крупнейших городах страны, мы поняли, что есть возможность еще продлить эту акцию, это будет востребовано», – отметил заместитель генерального директора по розничному бизнесу компании «Ингосстрах» Алексей Власов.

Так, в акции могут принять участие клиенты, которые приобрели полисы страхования имущества физических лиц (ИФЛ) и/или автокаско с 28 мая прошлого года с датой окончания страхового договора не ранее 27 марта текущего года, а также те клиенты, которые купят полисы до 15 июня. При участии в акции клиенты смогут получить дополнительные баллы программы лояльности «Ингосстраха» в зависимости от стоимости полиса. Размер компенсации – 3,8% от стоимости полисов ИФЛ и/или каско.

«Не секрет, что во время режима самоизоляции люди стали меньше пользоваться своим имуществом. По всей стране мы видели, что происходит практически то же самое – число автомобилей на дорогах снизилось в несколько раз. Очевидно, что это оказало влияние и на аварийность. То есть, люди стали меньше пользоваться автомобилями и стали меньше попадать в аварии. Мы понимаем, что как ответственный страховщик мы обязаны поддержать клиентов, которые до этого заплатили полную годовую премию и рассчитывали пользоваться автомобилем все это время. Поэтому решили, что часть этих сэкономленных денег мы клиентам вернем в виде баллов в нашей программе лояльности. Клиент может потратить эти баллы в течение года на любую страховку «Ингосстраха». Например, он может продлить действующий договор, либо купить какую-то дополнительную страховку», – пояснил Власов.

Для участия в акции клиенту необходимо зарегистрироваться в программе лояльности на сайте «Высота.рф». Не позднее 15 календарных дней после регистрации на счет участника в программе начисляются баллы. Ими можно оплатить до 70% стоимости полисов добровольного страхования из расчета 1 балл=1 рубль.

«Что касается недвижимости, мы здесь тоже решили, что можем предоставить нашим клиентам привилегии. Они практически такие же как по каско. Понятно, что люди не стали меньше пользоваться своим застрахованным имуществом, но наши клиенты стали больше времени проводить дома, а это приводит к тому, что такие катастрофичные последствия, которые обычно наступают при страховых случаях с недвижимостью (пожары, залив), могут быть отслежены с гораздо большей скоростью и поэтому риски достаточно сильно снижаются. Эквивалент этого снижения риска мы и отдаем клиенту в виде баллов программы лояльности», – рассказал заместитель генерального директора по розничному бизнесу «Ингосстраха» Алексей Власов.

