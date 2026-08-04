«Ингосстрах» и Yandex Cloud запустили совместное киберстрахование для бизнеса

«Ингосстрах» и облачная платформа Yandex Cloud представили новую программу киберстрахования для пользователей облачной платформы. Решение призвано защитить компании от финансовых потерь из‑за кибератак и других инцидентов в цифровой среде.

Ключевая особенность продукта — автоматизированная оценка защищённости инфраструктуры клиента. Её формирует сервис Yandex Security Deck: система анализирует, насколько инфраструктура соответствует стандартам безопасности Yandex Cloud, и выдаёт объективную метрику. На её основе страховая компания определяет необходимый объём страхового покрытия. Благодаря этому клиентам не придётся заполнять длинные анкеты, а оформление полиса займёт значительно меньше времени.

Начальник управления цифровых продаж и проектного развития компании «Ингосстрах» Людмила Шукалович подчеркнула, что партнёрство с Yandex Cloud позволяет вывести киберстрахование на новый уровень. Интеграция технологий делает процесс прозрачным, цифровым и более эффективным: страхователь получает современный инструмент финансовой защиты, а страховщик — расширенные аналитические возможности для точной оценки рисков. В компании считают, что такой подход будет способствовать развитию рынка киберстрахования в России.

Представители страховщика отмечают растущую важность киберстрахования как части системы управления рисками для бизнеса. Компания развивает это направление в том числе за счёт сотрудничества с технологическими партнёрами, адаптируя страховые решения к меняющемуся спектру киберугроз, добавил начальник управления страхования ответственности компании «Ингосстрах» Дмитрий Шишкин.

Директор по информационной безопасности Yandex Cloud Евгений Сидоров, в свою очередь, указал, что в условиях роста числа и разнообразия цифровых угроз киберстрахование становится необходимым элементом защиты бизнеса. Новая программа даёт клиентам комплексное решение для управления киберрисками — от диагностики уязвимостей до страхового покрытия.

