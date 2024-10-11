Инфекционист Пшеничная: прививаться можно спустя неделю-две после выздоровления

Она пояснила, что если человек уже заболел, то следует дождаться улучшения состояния и только потом делать прививку.

«Лучше, конечно, выждать недельку-две до нормализации состояния», — отметила специалист.

По её словам, есть и случаи, когда делать прививку противопоказано. Пшеничная рассказала, что прививаться нельзя при аллергии на яичный белок, который входит в состав вакцин.

Ранее стало известно, что пик заболеваемости гриппом и ОРВИ придется на новогодние праздники, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

