Инфекционист Пшеничная: прививаться можно спустя неделю-две после выздоровления
Успеть вовремя вакцинироваться и соблюдать меры предосторожности в общественных местах, призвала заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная, сообщают «Известия».
Она пояснила, что если человек уже заболел, то следует дождаться улучшения состояния и только потом делать прививку.
«Лучше, конечно, выждать недельку-две до нормализации состояния», — отметила специалист.
По её словам, есть и случаи, когда делать прививку противопоказано. Пшеничная рассказала, что прививаться нельзя при аллергии на яичный белок, который входит в состав вакцин.
Ранее стало известно, что пик заболеваемости гриппом и ОРВИ придется на новогодние праздники, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru