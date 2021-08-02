Инфекционист объяснил важность вакцинации для имеющих иммунитет к COVID-19

Доцент кафедры инфекционных болезней РУДН, врач-инфекционист Сергей Вознесенский пояснил важность вакцинации для людей, невосприимчивых к коронавирусу.

По его словам, факторы невосприимчивости не имеют научных оснований, в связи с этим не дают 100% гарантии защиты. По словам Вознесенского, уровень интерферонов, лимфоцитов, число иммуноглобулинов могут только влиять на тяжесть болезни.

На практике приоритет должен отдаваться вакцинации и ношению защитных масок, подчеркнул он в эфире «Радио 1».

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ФОТО: Sputnik / РИА Новости
ТЕГИ:Коронавирус
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