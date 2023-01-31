Врачи подтвердили инфаркт у композитора Игоря Николаева
Диагноз инфаркт миокарда подтвердили врачи у композитора и певца Игоря Николаева. Об этом информируют «Известия». Народный артист России был экстренно отправлен в больницу в ночь на вторник, 31 января.
Николаев помещён в отделение интенсивной терапии одного из кардиоцентров Москвы. Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», скорую помощь артисту вызвали ранним утром в подмосковный дом.
Игорю Николаеву 17 января исполнилось 63 года. В 2001 году он стал заслуженным деятелем искусств, а в 2019 ему присвоили звание Народного артиста России. В разгар пандемии коронавируса Николаев переболел COVID-19.
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