Врачи подтвердили инфаркт у композитора Игоря Николаева

Диагноз инфаркт миокарда подтвердили врачи у композитора и певца Игоря Николаева. Об этом информируют «Известия». Народный артист России был экстренно отправлен в больницу в ночь на вторник, 31 января.

Николаев помещён в отделение интенсивной терапии одного из кардиоцентров Москвы. Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», скорую помощь артисту вызвали ранним утром в подмосковный дом.

Игорю Николаеву 17 января исполнилось 63 года. В 2001 году он стал заслуженным деятелем искусств, а в 2019 ему присвоили звание Народного артиста России. В разгар пандемии коронавируса Николаев переболел COVID-19.

