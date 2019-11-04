В Индии нашли оригинальный способ снизить загрязнение воздуха

Руководство Нью-Дели в Индии ввело ограничение на передвижения автомобилей, чтобы снизить уровень загрязнения воздуха. Автовладельцам разрешается выезжать на дороги в зависимости от того, какой цифрой оканчивается номерной знак машины, - по четным или нечетным дням, сообщает Daily Mail.

После введения новых правил на дорогах Нью-Дели 4 ноября автомобильный поток сократился почти вдвое. Автомобили с четными номерными знаками остались на стоянках.

Решение властей города вызвано критическим состоянием воздуха. Из-за его загрязненности уже несколько дней в столице Индии не работают школы, в Международном аэропорту имени Индиры Ганди отменены около 40 рейсов.

Напомним, согласно оценке экспертов Института показателей и оценки здоровья и некоммерческой организации Health Effects Institute, основанной на количестве смертей из-за загрязненного воздуха в 2017 году, Россия находится на седьдом месте самых проблемных стран. По этой причине в нашей стране умерли 99 тысяч человек.

